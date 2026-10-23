Модный импортозамещение: продажи российских брендов одежды выросли на 8%

Продажи российской одежды показывают уверенный рост как в сегменте новых коллекций, так и на вторичном рынке. За последние шесть месяцев россияне совершили 33,7 млн поисковых запросов с упоминанием отечественных марок, а за январь–август 2026 года продажи локальных брендов в столичном регионе выросли на 8%. По данным «Авито», динамика реализации новых вещей отдельных дизайнеров за год увеличилась до 2,5 раза, а рынок ресейла отечественных марок прибавляет до 49%. Покупатели ценят российские бренды за качество, современный дизайн и сохранение ценности вещей после окончания сезона. Об этом сообщает портал REGIONS.