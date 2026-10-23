Модный импортозамещение: продажи российских брендов одежды выросли на 8%
REGIONS: нарастить продажи коллекций в 2,5 раза успели дизайнеры в Подмосковье
Продажи российской одежды показывают уверенный рост как в сегменте новых коллекций, так и на вторичном рынке. За последние шесть месяцев россияне совершили 33,7 млн поисковых запросов с упоминанием отечественных марок, а за январь–август 2026 года продажи локальных брендов в столичном регионе выросли на 8%. По данным «Авито», динамика реализации новых вещей отдельных дизайнеров за год увеличилась до 2,5 раза, а рынок ресейла отечественных марок прибавляет до 49%. Покупатели ценят российские бренды за качество, современный дизайн и сохранение ценности вещей после окончания сезона. Об этом сообщает портал REGIONS.
Ключевые показатели и популярные марки на модном рынке
- Спрос и ценники в сегменте новых вещей:
- Популярные бренды: Lime, 12 STOREEZ, Befree, Zarina, Love Republic, BatNorton, Ushatava, Gate31, 2MOOD и MONOCHROME;
- Динамика продаж: максимальный рост у отдельных производителей составил 2,5 раза, еще у двух марок продажи выросли вдвое, у остальных — на 68–75%;
- Средняя чек: от ₽2,2 тыс. до ₽11,1 тыс. в зависимости от сегмента.
- Вторичный рынок (ресейл) и б/у одежда:
- Лидеры ресейла: Befree, Zarina, Lime, Gloria Jeans и Love Republic;
- Прирост продаж: от +18% до +49% за год;
- Средний чек с рук: от ₽600 до ₽2,5 тыс.
- Мнения экспертов и поведение потребителей:
- По словам руководителя подразделения Fashion в БВШД Виктории Ромашовой, рынок ресейла ежегодно растет минимум на 20%, превращая перепродажу в стандартный этап жизненного цикла вещей;
- По данным ВЦИОМ, 79% покупателей при выборе сопоставимых товаров отдают приоритет цене и потребительским свойствам, а локальная идентичность важна 50% россиян;
- Директор бизнес-направления Lifestyle Алексей Гевлич отметил, что, хотя зарубежные марки пока удерживают лидерство в объемах ресейла, спрос на вещи отечественных дизайнеров показывает устойчивый рост.