Российскую модель задержали в Нью-Йорке за нападения со шприцем на евреев

Российскую модель Мочалову задержали после нападений на евреев в США

Общество

Российскую модель Анну Мочалову задержали в США после серии нападений со шприцем на евреев. Об этом сообщает CBS.

32-летняя уроженка Перми напала на мужчину в традиционной одежде хасидов в центре города. Пострадавший рассказал: во время перепалки он почувствовал резкую жгучую боль в пояснице, а потом увидел рваную рану и кровь. Согласно судебным материалам, через пять минут Мочалова толкнула еще одного мужчину в кипе. Тот сообщил полиции, что при ударе со спины ощутил резкую боль в предплечье. В этот момент модель произнесла фразу на русском, которую можно было понять как угрозу застрелить.

В деле также указано: один из прохожих видел, как Мочалова спросила у другого мужчины, еврей ли он. Услышав, что тот мусульманин, она отошла. Модель задержали. Суд арестовал ее и назначил залог в $50 тыс. Следующее заседание — 29 октября.

Ранее стало известно, что блудные кони в Брянске съедают клумбы и роются в мусорных баках.

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