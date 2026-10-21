«Материнское сердце видит все»: священник назвал главный источник мудрости при выборе спутницы

Иеромонах Аверкий (Белов) констатировал отсутствие в современной России великих прозорливых старцев, способных прямо указать на волю Божию в вопросах создания семьи. В качестве надежной альтернативы священнослужитель рекомендовал молодым людям прислушиваться к интуиции родителей и мнению духовников.

Об этом священник рассказал в комментарии для дзен-канала «Святые места», отвечая на вопрос о том, как отличить искренние чувства от корысти. По его словам, эпоха таких подвижников, как отец Иоанн Крестьянкин или отец Николай Гурьянов, завершилась.

«Назвать какого-то великого прозорливого старца, к которому вы могли бы поехать и который сказал бы: „Вот этот брак будет счастливым, а этот — несчастливым“, — я не могу», — отметил иеромонах.

Вместо поиска чудесных знамений он посоветовал обращаться к благочестивым епископам или духовным чадам почивших наставников. Особый акцент священник сделал на роли матери: «Материнское сердце наделено особым даром руководства своим ребенком. Господь может открыть матери Свою волю так же, как старцу». Также иеромонах Аверкий призвал не спешить с регистрацией отношений при наличии сомнений, а совместно с избранницей посетить священника для получения трезвой оценки ситуации со стороны.