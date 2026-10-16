Скорость 120 км/ч и 6 полос: как изменился ключевой выезд в сторону Балтийска

РБК Калининград: в Калининграде изменился ключевой выезд в сторону Балтийска

Общество

В Калининградской области завершились ключевые работы по модернизации важного дорожного узла — в эксплуатацию официально введен участок Северного обхода протяженностью 1,57 км от Тенистой аллеи до трассы на Балтийск. Работы, стартовавшие в конце 2023 года, позволили кардинально изменить класс магистрали и в три раза увеличить ее пропускную способность. Полноценное автомобильное движение по обновленной развязке запущено 16 октября. Все технические подробности масштабного проекта приводит сетевое издание РБК Калининград.

Шесть полос и двухуровневая развязка: что изменилось на трассе

Основной объем строительно-монтажных работ был сосредоточен на возведении сложной транспортной инфраструктуры.

  • Расширение проезжей части: полотно расширили с двух до шести полос движения, что позволило повысить категорию дороги до  с расчетной скоростью движения 120 км/ч.
  • Новая развязка: возведено ключевое инженерное сооружение с проспектом Победы, включающее четыре съезда и два кольцевых пересечения.
  • Искусственные сооружения: специалисты демонтировали три устаревших объекта и возвели шесть фактически новых сооружений, двухуровневую развязку, а также подземный пешеходный переход.

В ходе реконструкции была полностью обновлена инженерная инфраструктура: подрядчик смонтировал линии наружного освещения, современные системы очистки сточных вод и сети автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУДД).

Перспективы развития магистрали: единое кольцо к концу 2027 года

Реконструкция Северного обхода Калининграда последовательно реализуется с 2014 года.

За прошедшие годы в эксплуатацию поэтапно ввели отрезки от Московского проспекта до Зеленоградска с подъездом к Гурьевску, участки у улицы Александра Невского, а также отрезки до улицы Горького и Советского проспекта.

В настоящее время строительные бригады ведут активные работы на следующем отрезке длиной 4,4 км — от Советского проспекта до Тенистой аллеи. Там возводятся подземный и три надземных пешеходных перехода, а также путепровод через Питьевой канал. Завершение этого этапа намечено на ноябрь 2027 года, после чего в единую шестиполосную магистраль объединится более 23 км объездной дороги.

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