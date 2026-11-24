Звезда сериала «Спасатели Малибу» 57-летняя Эрика Элениак рассказала, что 15 лет не состояла в отношениях с мужчинами и не вступала в интимную близость. По ее словам, причиной стало желание защитить дочь. С августа актриса публикует откровенный контент на OnlyFans, но в личной жизни сознательно выбрала одиночество.

Решение связано с тяжелым расставанием и разводом с отцом дочери Рохом Дэйглом. Индиана родилась в 2006 году. Элениак объяснила, что после этого перестала ходить на свидания и не хотела, чтобы рядом с ребенком появился человек, который мог бы уйти и причинить ей боль. Свою личную жизнь актриса сравнила с заколоченным гвоздями мавзолеем, покрытым паутиной.

Она добавила, что довольна выбором и счастлива, а с дочерью они были неразлучны. Теперь, когда девочка выросла и дом опустел, ей намного тяжелее.

Элениак известна ролью спасательницы Шони Макклейн в первых трех сезонах «Спасателей Малибу» (1989–1992). Съемки стали началом карьеры Памелы Андерсон и Дэвида Хассельхоффа.