Девять научных приборов для перспективного российского аппарата «Луна-26», создаваемого на базе подмосковного НПО имени Лавочкина в Химках, успешно завершили цикл автономных тестов перед исследованиями спутника Земли, сообщает REGIONS со ссылкой на информацию от Роскосмоса.

Проверки научного комплекса проходят в стенах Института космических исследований РАН. В настоящее время инженеры завершают важный этап испытаний, оценивая согласованность работы бортовой аппаратуры с системами будущей орбитальной станции. Как рассказал главный конструктор комплекса научной аппаратуры Константин Ануфрейчик, все девять приборов прошли полный комплекс проверок, и ученые рассчитывают получить принципиально новые данные. В свою очередь, начальник испытательной лаборатории ИКИ РАН Денис Стрельников пояснил, что ключевой задачей тестов является подтверждение корректности обмена данными по информационным интерфейсам в условиях, имитирующих работу зонда на лунной орбите.

Согласно планам Роскосмоса, космический аппарат проведет на орбите три года. В течение первого года станция будет функционировать на небольшой высоте около 70 километров, что позволит стереотопографической камере провести детальную съемку. Главными целями миссии станут составление максимально точной трехмерной карты поверхности с акцентом на полярные районы, поиск воды, а также изучение внутренних недр спутника и окружающего пространства. Полученные сведения помогут выбрать площадки для будущих экспедиций, а сам аппарат возьмет на себя роль ретранслятора для связи Земли с посадочными станциями, включая «Луну-27».

Справка: НПО имени С. А. Лавочкина в Химках входит в структурированный периметр Роскосмоса и ведет историю с 1937 года. С 1965 года предприятие специализируется на проектировании и создании автоматических межпланетных станций для изучения Луны, Венеры и Марса.