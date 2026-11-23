Сильные морозы могут стать последней каплей для изношенных деталей автомобиля, которые до наступления холодов еще справлялись со своей работой. Причем под ударом оказываются не только аккумулятор, но и двигатель, коробка передач и другие системы машины. Почему зимой риск внезапной поломки резко возрастает, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» объяснил вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

По словам эксперта, низкая температура становится настоящим испытанием для всего автомобиля. Прежде всего страдает аккумулятор, которому приходится обеспечивать запуск холодного двигателя. Главная опасность заключается в том, что мороз способен выявить уже существующие проблемы, о которых водитель даже не подозревал.

«Любой крайний режим, прежде всего холод, проверяет на прочность все системы автомобиля — начиная с аккумулятора и заканчивая всем остальным. Велика вероятность, что-то, что могло сломаться, но еще не сломалось, сломается именно в мороз», — предупредил Хайцеэр.

Серьезную нагрузку испытывают двигатель и коробка передач. При низких температурах моторное масло становится более вязким, поэтому запуск двигателя требует дополнительных усилий. Трансмиссии также необходимо время, чтобы выйти на нормальный рабочий режим.

Отдельная зимняя проблема — обледенение стекол. Влага превращается в иней, из-за чего перед поездкой приходится тщательно очищать автомобиль. При этом длительная работа двигателя на холостых оборотах, как отметил эксперт, тоже нежелательна. Поэтому важно не только запустить машину, но и обеспечить постепенный прогрев ее механизмов без чрезмерных нагрузок.

Особенно внимательными с наступлением морозов следует быть владельцам подержанных автомобилей. Хайцеэр напомнил, что производители заранее проверяют технику в экстремальных температурных условиях, однако с возрастом запас надежности отдельных узлов может снижаться.

«При разработке автомобиля узлы и агрегаты проверяются и в камерах, где их нагревают, и в камерах, где машины замораживают. А когда автомобиль не новый, понятно, что рисков появляется гораздо больше», — подчеркнул вице-президент НАС.

Эксперт сравнил поведение автомобиля на морозе с состоянием человека, которому на холоде тоже некомфортно и требуется время, чтобы согреться. Разница в том, что для машины экстремально низкая температура может обернуться не просто временными неудобствами, а реальной поломкой. Поэтому перед зимними поездками особенно важно следить за состоянием аккумулятора, двигателя и трансмиссии, не дожидаясь, пока мороз обнаружит их слабые места.