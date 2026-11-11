Уникальные полотна на вставке «Образы вечности» можно увидеть до конца января

Глава городского округа Котельники Михаил Соболев побывал на выставке «Образы вечности», которая работает в Доме культуры «Белая Дача». Экспозиция объединяет 36 произведений десяти авторов, выполненных в техниках масла, акварели, пастели и графики. Возрастных ограничений для посещения нет (ценз 0+) — прийти можно с любым составом семьи.

Отдельным событием стал областной показ: Котельники стали первым городом, где широкой публике представили «Вышитую карту Подмосковья». Масштабное полотно собирали мастерицы из 56 муниципалитетов, и каждый округ внес свой фрагмент с местными культурными символами. От Котельников в работе участвовала Елена Лебедева.



Значительную часть полотен посвящены храму Казанской иконы Божией Матери. Несколько месяцев художники Инна Мормыга, Елена Зуева и Вадим Сударев по благословению настоятеля отца Павла создавали свои работы прямо в храме и на его территории. Для посетителей экскурсию лично провели инициатор выставки Вадим Сударев и протоиерей Павел Сударев.



После показа в городском округе «Вышитая карта Подмосковья» отправится в тур по другим городам области, а затем ее передадут в правительство Московской области. Выставка «Образы вечности» продлится до конца января.