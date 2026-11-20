Досрочная выплата декабрьской зарплаты может создать ошибочное ощущение, что у семьи появились дополнительные деньги на новогодние праздники. Однако эти средства понадобятся и после каникул, поэтому расходы на подарки и развлечения следует планировать заранее. Об этом « Газете.Ru » рассказал доцент РЭУ имени Г. В. Плеханова Евгений Венгеровский.

Специалист предложил рассматривать новогодний бюджет не отдельно от повседневных расходов, а сразу в пределах трех месяцев — ноября, декабря и января. Такой подход позволяет определить сумму, которую действительно можно потратить на празднование без ущерба для обязательных платежей.

В первую очередь из предполагаемых доходов необходимо вычесть стоимость продуктов, жилья, транспорта и связи, а также платежи по кредитам. В расчет следует включить страховки, налоги и другие регулярные обязательства. Только после этого можно определять сумму на подарки, праздничный стол и поездки.

Для наглядности Венгеровский рассмотрел семью с ежемесячным доходом ₽150 тыс. и обязательными расходами ₽110 тыс. В ноябре она может выделить ₽25 тыс. на Новый год и еще ₽10 тыс. сохранить на январь. В декабре к праздничным накоплениям добавятся ₽15 тыс., а к январскому запасу — еще ₽10 тыс.

Таким образом, на праздники семья сможет потратить ₽40 тыс., сохранив отдельно ₽20 тыс. для расходов после каникул. Из праздничной суммы экономист предложил выделить ₽13 тыс. на подарки, по ₽10 тыс. на продукты для новогоднего стола и небольшую поездку. Еще ₽4 тыс. можно предусмотреть на развлечения, а ₽3 тыс. оставить на дополнительные покупки.

Эксперт рекомендовал устанавливать ограничения по каждой категории расходов еще до начала сезонных распродаж. Если какой-либо подарок окажется дороже запланированного, лучше уменьшить траты на развлечения, чем оформлять кредит ради покупки.

Отдельно Венгеровский предостерег от использования финансовой подушки безопасности. Деньги, отложенные на случай болезни, непредвиденной поломки или задержки зарплаты, не следует включать в праздничный бюджет.

Перед оформлением новых рассрочек и кредитов экономист посоветовал проверить уже существующие обязательства. Принимать решение о дополнительных покупках стоит с учетом того, сколько придется платить после завершения новогодних каникул.