Россиянку шокировали цены на вакцинацию детей от ветрянки

Жители Кузбасса пожаловались на заоблачную стоимость платных прививок для детей от ветрянки и менингококковой инфекции. Однако в региональном Минздраве заявили, что бесплатная вакцинация доступна далеко не всем. Подробности узнала редакция VSE42.RU .

Волна обсуждений поднялась после обращения местной жительницы в чат губернатора. Женщина рассказала, что попытка защитить ребенка от опасных инфекций обернулась серьезным ударом по семейному бюджету: один укол от ветряной оспы в частном медцентре стоит ₽13,1 тыс. С учетом того, что для полноценного иммунитета требуется двукратное введение препарата, итоговый чек превышает ₽26,2 тыс. По ее словам, достать препарат в государственных поликлиниках невозможно даже через длительные листы ожидания, хотя речь идет о здоровье детей.

В министерстве здравоохранения Кузбасса пояснили, что иммунизация от ветряной оспы и менингококка пока не включена в базовый федеральный Национальный календарь профилактических прививок. В связи с этим государственные клиники не проводят ее всем желающим на бесплатной основе.

Чиновники уточнили, что рассчитывать на вакцинацию за счет бюджета могут лишь категории граждан из групп риска. К ним относятся призывники, воспитанники детских домов и интернатов, а также люди, контактировавшие с заболевшими в зарегистрированных очагах инфекции. Остальным родителям приходится искать препарат в частном секторе за свой счет.