МЧС предупредило жителей Подмосковья о грозе и шквалистом ветре вечером в четверг
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Вечером в четверг в некоторых районах Московской области ожидаются ливни, град и грозы. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного главка МЧС.
Согласно прогнозу Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, неблагоприятные погодные условия ожидаются в регионе с восьми часов вечера. При этом непогода сохранится и на следующий день.
По данным синоптиков, при грозе возможно шквалистое усиление ветра. Порывы могут достигать 20 метров в секунду.
Жителей Подмосковья призвали по возможности оставаться дома, а при нахождении на улице быть предельно внимательными.
Ранее сообщалось, что 6 июля воздух в Московском регионе может прогреться до плюс 32 градусов.