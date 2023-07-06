МЧС предупредило жителей Подмосковья о грозе и шквалистом ветре вечером в четверг

Вечером в четверг в некоторых районах Московской области ожидаются ливни, град и грозы. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного главка МЧС.

Согласно прогнозу Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, неблагоприятные погодные условия ожидаются в регионе с восьми часов вечера. При этом непогода сохранится и на следующий день.

По данным синоптиков, при грозе возможно шквалистое усиление ветра. Порывы могут достигать 20 метров в секунду.

Жителей Подмосковья призвали по возможности оставаться дома, а при нахождении на улице быть предельно внимательными.

Ранее сообщалось, что 6 июля воздух в Московском регионе может прогреться до плюс 32 градусов.