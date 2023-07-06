Жара до 32 градусов ожидается в Московском регионе в четверг

В четверг, 6 июля, в Московском регионе ожидается переменная облачность. Температура воздуха в Подмосковья составит от 27 до 32 градусов тепла, в столице — от 28 до 30 градусов. Об этом со ссылкой на Гидрометцентр России сообщает Агентство «Москва» .

Ветер, по данным синоптиков, будет юго-восточного направления со скоростью от четырех до девяти метров в секунду. Атмосферное давление составит 752 миллиметра ртутного столба.

Поздним вечером в столичном регионе возможны кратковременные дожди и грозы. Об этом в своих соцсетях написал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Метеоролог отметил, что в течение дня сухой и жаркий гребень антициклона сменится на холодный атмосферный фронт, который достигнет территории Подмосковья в районе 18-19 часов вечера.

По словам Леуса, воздух в Московской области прогреется до плюс 31 градуса, а в Москве до плюс 30 градусов. В столице четверг может стать самым теплым днем с начала года, отметил метеоролог.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Алина Котилевская рассказала, что на этой неделе основным погодообразующим фактором в Московском регионе будет антициклон.