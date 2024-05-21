МЧС выпустило экстренное предупреждение из-за грозы в Подмосковье

Сегодня в Подмосковье ожидается резкое ухудшение погодных условий, предупредили в ГУ МЧС России по Московской области.

В ведомстве уточнили, что с 11:00 до 21:00 вторника в регионе прогнозируются сильные ливни, гроза и ветер с порывами до пятнадцати метров в секунду.

Жителям Подмосковья напомнили, что при дожде по возможности следует оставаться дома или в укрытии, а во время грозы нельзя прятаться под одиноко стоящим деревом и металлическими конструкциями.

При порывистом ветре необходимо убрать вещи со двора и балконов, обходить шаткие конструкции и не парковать под ними автомобили.