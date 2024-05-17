Метеоролог Старков рассказал о надвигающихся грозах на столицу

В воздухе снова запахло весной. Москва стоит в зелени, а последние снежные кучки, еще на прошлой неделе видневшиеся на улицах, уже успели растаять. По словам синоптика Леонида Старкова, в столице установится по-настоящему летняя погода уже на грядущей неделе. Об этом сообщает Общественная служба новостей .

Он добавил, что температура воздуха после долгих блужданий в зоне холодной аномалии уходит в рамки климатической нормы. В выходные осадков не ожидается, ветер будет слабым с разных направлений. Ночные температуры воздуха ожидаются в районе +8…+10 °С, а днем — +19…+21 °С.

По мнению метеоролога, на этом весну в столице можно считать завершенной, поскольку уже на следующей неделе в Московский регион придет лето.

Он отметил, что с начала следующей недели повышение температурного фона продолжится: дневные значения будут не менее 21 °С тепла всю рабочую неделю, временами повышаясь до +24 °С, но при этом с середины недели возрастет вероятность дождей, которые могут сопровождаться грозами.