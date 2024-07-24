Миллиард рублей направят на подпрограмму «Охрана здоровья матери и ребенка» в Подмосковье в этом году

Около миллиарда рублей направят на реализацию подпрограммы «Охрана здоровья матери и ребенка» в Подмосковье в текущем году. Об этом сообщили в Московской областной Думе.

Всего в регионе работает тридцать три роддома и перинатальных центра. В рамках указанной подпрограммы проводится их переоснащение.

Одним из таких учреждений является Видновский перинатальный центр. Работу объекта проверил председатель регионального парламента Игорь Брынцалов. В рамках визита ему рассказали, что центр состоит из двух корпусов. Один из них был возведен в 1986 году и нуждается в обновлении.

Центр является родовспомогательным учреждением третьего уровня. Сюда приезжают рожать жительницы не только со всей области, но и из других субъектов РФ. В штате шесть сотен человек. Врачи берутся за самые сложные случаи и проводят уникальные операции.