Когда выпадет первый снег в Центральной России: прогноз синоптиков

Жителям Центральной России пока рано готовиться к зиме. Согласно актуальным прогнозам, снега не ожидается как минимум до середины октября. Первые снежинки, которые не растают сразу, могут появиться уже в конце второго месяца осени. Об этом REGIONS рассказала ведущий специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Когда ждать первый снег

По словам синоптика, если говорить именно о снеге, который не просто промелькнет в воздухе, а хотя бы ненадолго ляжет на землю, ждать его стоит ближе к концу октября. Такой сценарий характерен не только для Москвы и Подмосковья, но и для других регионов Центральной России.

«Как правило, первый снег у нас появляется в конце октября — так, чтобы он сформировался. Не то, что в воздухе там снежинки пролетели, а хотя бы чтобы он полежал — это конец октября», — пояснила Позднякова.

Аналогичные сроки, по ее словам, можно ориентировочно распространить на Тверскую и Ярославскую области и другие регионы Центральной России. При этом речь идет именно о первом временном снежном покрове, а не о начале полноценной зимы.

Сколько пролежит снег в Подмосковье

В Подмосковье первый временный снег может пролежать всего день-два, после чего полностью растает. Устойчивый снежный покров в регионе обычно формируется значительно позже — ближе к концу ноября. Таким образом, ждать белых улиц в ближайшие недели, судя по прогнозным картам, пока не стоит. А вот к концу октября Центральную Россию уже может ждать первый настоящий предвестник зимы — снег, который хотя бы ненадолго задержится на земле.