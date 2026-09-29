Перегрузка в школе: как заметить усталость ребенка и скорректировать расписание

С началом учебного года нагрузка на школьников резко возрастает. Помимо уроков появляются кружки, спортивные секции, занятия с репетиторами. Порой стремление родителей дать ребёнку максимум возможностей оборачивается переутомлением. Детский невролог Елена Жилинская рассказала REGIONS , как распознать признаки перегрузки и почему так важно оставлять время на отдых.

Когда благие намерения вредят

По словам специалиста, после начала учебного года родители нередко обращаются с похожими жалобами: ребёнок становится рассеянным, теряет интерес к учёбе, быстро устаёт. В ходе беседы выясняется, что помимо школы он посещает сразу несколько дополнительных занятий. Умеренная вовлечённость может быть полезна, но при слишком высокой нагрузке успеваемость, наоборот, начинает падать.

Как распознать переутомление

Нежелание идти в школу или на очередную секцию — не единственный тревожный сигнал. Родителям стоит присмотреться к изменениям в поведении и самочувствии. О перегрузке могут свидетельствовать повышенная тревожность, апатия, потеря интереса к любимым занятиям, трудности с концентрацией, головные боли, боли в животе, нарушения сна и изменения аппетита. Невролог отметила, что учитель также может заметить трудности с концентрацией у ребёнка.

Почему страдает самооценка

Если ребёнок постоянно испытывает нагрузку и не успевает восстанавливаться, у него формируется ощущение, что он не справляется. По словам Елены Жилинской, он начинает объяснять неудачи не перегрузкой, а собственными недостатками, называя себя ленивым или глупым. Это подрывает самооценку и снижает мотивацию к учёбе и другим занятиям.

Что должно быть в расписании

Прежде чем добавлять новые кружки и секции, важно убедиться, что у ребёнка есть возможность полноценно восстанавливаться. Речь идёт о достаточном сне, сбалансированном питании, отдыхе и времени на общение с близкими. Специалист подчеркнула, что это и есть «батарейка» ребёнка, источник его энергии, и если она разряжена, никакие дополнительные занятия не дадут результата.

Не менее важны отношения в семье. Ребёнок должен понимать, что может рассказать родителям об усталости и сложностях, не опасаясь негативной реакции. Если на слова «не хочу» или «я устал» он постоянно слышит «надо», то может решить, что жаловаться бессмысленно. В итоге усталость, тревожность и перегрузка остаются незамеченными.

Как скорректировать расписание

Если у ребёнка появились признаки переутомления, невролог рекомендовала пересмотреть расписание и оставить одну-две активности, которые действительно ему нравятся. При этом сначала необходимо обеспечить возможность восстановиться — наладить сон, питание, отдых и общение с близкими, и только после этого добавлять новые нагрузки.