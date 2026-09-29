В нижегородском транспорте за сентябрь составили 440 протоколов за безбилетный проезд

По данным Центра развития транспортных систем, подавляющее большинство из них связано с безбилетным проездом. Эта цифра наглядно демонстрирует, что проблема «зайцев» в городском транспорте остается острой, несмотря на регулярные рейды и ужесточение контроля. При этом нарушители не ограничиваются только отсутствием билета — фиксируются и более изощренные способы обмана системы.

Если разбирать структуру нарушений, то 392 протокола были составлены именно за проезд без билета. Еще 47 случаев касаются неправомерного использования чужой льготной транспортной карты — это когда пассажиры пытаются проехать по карте родственника или знакомого, не имея на это законного права. Также зафиксированы два нарушения, связанные с невыдачей билетов пассажирам — вероятно, речь идет о ситуациях, когда водитель или кондуктор не предоставил билет даже после оплаты. Все эти факты говорят о том, что контроль работает, но и пассажиры не всегда ведут себя добросовестно.

Что происходит с теми, кто попал в протоколы? Из более чем 440 нарушителей 99 уже оплатили штрафы, и общая сумма этих платежей составила почти 113 тыс. рублей. Остальные, кто не сделал этого в установленный срок, рискуют столкнуться с более серьезными последствиями: материалы по ним будут переданы в Федеральную службу судебных приставов для принудительного взыскания. Это означает, что долг может быть списан со счетов, а при неуплате — добавятся исполнительские сборы и другие санкции. Таким образом, игнорировать штраф не получится — рано или поздно деньги взыщут, но уже с дополнительными издержками.

На сегодняшний день размер штрафа за безбилетный проезд в нижегородском транспорте составляет тысячу рублей, а за использование чужой льготной карты — две тысячи рублей. Эти суммы, с одной стороны, не кажутся запредельными, но с учетом регулярности нарушений и работы приставов они становятся ощутимым ударом по кошельку. Кроме того, повторные нарушения могут привести к еще более строгим мерам. Власти и ЦРТС продолжают настаивать на том, что оплата проезда — это не только обязанность, но и вклад в развитие транспортной инфраструктуры, которая должна работать качественно и без сбоев.

Итог за сентябрь очевиден: количество протоколов остается высоким, но и доля оплаченных штрафов растет. Это свидетельствует о том, что система контроля постепенно дисциплинирует пассажиров, хотя до полного порядка еще далеко. Принудительное взыскание через ФССП становится тем рычагом, который заставляет самых упорных неплательщиков задуматься о последствиях. В конечном счете, культура оплаты проезда формируется не только страхом наказания, но и пониманием, что честность каждого делает транспорт удобнее для всех. И если тенденция сохранится, количество безбилетников будет неуклонно снижаться.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье выявили более 26,5 тыс. случаев безбилетного проезда в автобусах Мострансавто.