Миллионные выплаты за медали: правительство РФ утвердило вознаграждения призерам зимних Игр 2026

Российские герои зимнего сезона в Милане и Кортина-д’Ампеццо получат государственные премии. Министр спорта Михаил Дегтярев озвучил конкретные суммы выплат для олимпийцев и паралимпийцев. Особое внимание приковано к успехам паралимпийской сборной, которая выступала под национальным флагом и показала выдающиеся результаты в лыжных гонках и горнолыжном спорте.

Официальные суммы вознаграждений

Правительство России установило единый размер денежного поощрения для призеров зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2026 года. Выплаты будут начисляться за каждую завоеванную медаль в следующем размере:

Золотая медаль: 5 миллионов рублей.

Серебряная медаль: 3 миллиона рублей.

Бронзовая медаль: 2 миллиона рублей.

Аналогичные суммы предусмотрены для тренеров, непосредственно занимавшихся подготовкой медалистов. Для специалистов штабов национальных команд также сформирован премиальный фонд, распределение которого будет зависеть от общего вклада в медальный зачет.

Триумф на Паралимпиаде: золото и рекорды

В отличие от Олимпийских игр, где россияне выступали в нейтральном статусе, на Паралимпиаде-2026 наши атлеты соревновались под флагом и гимном страны. Итог выступления — 12 медалей (8 золотых, 1 серебряная и 3 бронзовые). Главными героями соревнований стали:

Анастасия Багиян: трехкратная чемпионка в лыжных гонках.

Иван Голубков: двукратный обладатель золотых наград.

Варвара Ворончихина: завоевала полный комплект наград — два золота, серебро и бронзу.

Алексей Бугаев: принес команде одну золотую и две бронзовые медали.

Олимпийский успех в ски-альпинизме

На Олимпийских играх 2026 года исторического результата добился Никита Филиппов. В дисциплине ски-альпинизм (спринтерская гонка) российский спортсмен завоевал серебряную медаль. Несмотря на нейтральный статус участников Олимпиады, правительство подтвердило, что уровень их поддержки и вознаграждения будет полностью соответствовать достижениям паралимпийцев.