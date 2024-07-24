Минтранс Подмосковья: исполняющего обязанности генерального директора назначили в Мострансавто

Дмитрия Минченко, которого приняли первым заместителем генерального директора АО «Мострансавто» в июне 2024 года, назначили исполняющим обязанности генерального директора компании. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Мострансавто продолжит укреплять штат предприятия квалифицированными кадрами, обновлять автопарк компании. Также во внимании руководства — достойные условия труда работников предприятия. В приоритете остается безопасность поездок», — отметил Минченко.

До этого Дмитрий Минченко работал на руководящих постах в различных транспортных предприятиях. Кроме того, у него есть опыт работы в Федеральной службе по надзору в сфере транспорта и в областном Минтрансе, добавили в сообщении.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.