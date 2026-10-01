Субсидия 925 тысяч рублей помогла ESTEO ворваться в пятерку лидеров премиум-сегмента

Продажи автомобилей ESTEO в России по итогам августа 2026 года достигли 1 018 единиц. Благодаря этому марка впервые вошла в пятерку лидеров премиального сегмента, заняв четвертую позицию в рейтинге. Такие данные приводит агентство «АВТОСТАТ» со ссылкой на сведения АО «ППК».

Продажи поддержали новые модели

По словам директора департамента продаж новых автомобилей ГК «РОЛЬФ» Николая Иванова, заметный рост показателей ESTEO связан с расширением модельного ряда и запуском новых автомобилей.

Дополнительным фактором стало включение гибридов EXLANTIX ET, EXLANTIX ET8 и V27 в государственную программу поддержки автомобилей на новых источниках энергии. При покупке этих моделей действует субсидия в размере 925 тыс. рублей.

Август стал первым полным месяцем продаж гибридных автомобилей ESTEO на условиях государственной поддержки, что существенно повлияло на результаты бренда.

Гибриды стали главным драйвером

Основной вклад в увеличение продаж, по оценке эксперта, обеспечили именно гибридные модели, участвующие в программе господдержки. За счет более доступной цены после применения субсидии они сформировали значительную часть спроса на автомобили марки.

При сохранении действующих условий ESTEO сможет продолжить удерживать высокие позиции в премиальном сегменте, считает Иванов.

Что будет с продажами дальше

Дальнейшая динамика бренда будет зависеть прежде всего от наличия автомобилей у дилеров и продолжения действующих мер государственной поддержки. При сохранении этих факторов ESTEO, по оценке эксперта, может улучшить позицию в рейтинге и закрепиться среди лидеров премиального рынка.

Таким образом, августовский результат марки оказался связан не только с появлением новых моделей, но и с возможностью покупателей получить существенную скидку за счет программы поддержки автомобилей на новых источниках энергии.