Эксперт подсчитала, сколько можно переплатить за ипотеку на вторичку

Покупка квартиры в ипотеку на рыночных условиях может обойтись значительно дороже ее первоначальной стоимости. По расчетам эксперта, при кредите на вторичное жилье переплата по процентам способна достигнуть ₽36,3 млн.

Как рассказала «Газете.Ru» заместитель руководителя ипотечного департамента компании «Этажи» Татьяна Решетникова, пример рассчитан для квартиры стоимостью ₽10 млн с первоначальным взносом 20%. В этом случае сумма кредита составит ₽8 млн.

При ставке 18,4% и сроке 30 лет ежемесячный платеж составит около ₽123,2 тыс. За весь период заемщик выплатит банку примерно ₽44,3 млн, из которых ₽36,3 млн — проценты. Если сократить срок до 20 лет, платеж вырастет незначительно — до ₽125,9 тыс., зато переплата уменьшится до ₽22,2 млн. При ипотеке на 15 лет ежемесячный платеж составит около ₽131,1 тыс., а переплата снизится до ₽15,6 млн.

Эксперт отмечает, что увеличить первоначальный взнос часто выгоднее, чем кажется. Например, при взносе 30% сумма кредита сократится до ₽7 млн, а переплата за 30 лет уменьшится до ₽31,8 млн. Если же оплатить сразу половину стоимости квартиры, ежемесячный платеж снизится примерно до ₽77 тыс., а переплата — до ₽22,7 млн.

По словам Решетниковой, вторичное жилье нередко оказывается конкурентоспособнее новостроек. Средняя стоимость квадратного метра в новых домах обычно на 15–20% выше, а продавцы готовых квартир при срочной продаже могут предоставлять скидки до 10–15%. Кроме того, покупателям новостроек зачастую приходится отдельно закладывать крупные расходы на ремонт.

Эксперт также считает, что к началу 2027 года ставки по рыночной ипотеке могут оставаться около 18%, а к концу года снизиться до 14–15%. Именно поэтому часть покупателей оформляет кредит уже сейчас, рассчитывая в будущем рефинансировать его на более выгодных условиях.

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