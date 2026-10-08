Эбола быстро распространяется в ДРК: ситуация в одной из провинций вышла из-под контроля

Ситуация с распространением лихорадки Эбола в провинции Северное Киву Демократической Республики Конго вышла из-под контроля. Об этом сообщает телеканал Africanews со ссылкой на международную гуманитарную организацию «Врачи без границ».

В Северном Киву растет число новых случаев

По данным «Врачей без границ», в провинции наблюдается резкий рост числа заболевших Эболой. На Северное Киву сейчас приходится почти 40% всех новых подтвержденных случаев заболевания в ДРК.

Вспышка лихорадки Эбола в стране началась в апреле. Согласно приведенным данным, за это время заболевание выявили у 8603 человек, 4148 пациентов умерли.

ВОЗ ранее предупредила о быстром распространении вируса

В начале сентября генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус назвал вспышку Эболы в ДРК самой быстроразвивающейся в истории.

Он также указывал на наличие цепочек передачи вируса, о которых медицинским специалистам пока неизвестно.