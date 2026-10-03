«Ранения получили два мирных жителя». Что известно о подрыве под Брянском?
Ковальчук: под Брянском от взрывчатки с беспилотника ранены два человека
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]
В Брянском районе два мирных жителя получили ранения в результате подрыва на неустановленных взрывных устройствах, сброшенных с беспилотника самолетного типа. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Брянской области Егор Ковальчук.
«В Брянском районе в результате подрыва на неустановленных взрывных устройствах, сброшенных с беспилотника самолетного типа, ранения получили два мирных жителя», — написал он.
Губернатор добавил, что пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь. На место происшествия выехали все специальные службы.
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