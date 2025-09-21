Митрополит Тихон назвал убитого правого активиста Кирка «миссионером среди людоедов»

Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Георгий Шевкунов), опубликовал на портале Pravoslavie.ru статью, посвященную памяти американского правоконсервативного активиста Чарли Кирка, погибшего в результате покушения. В своей публикации иерарх отметил, что Кирк «осмелился идти против течения» и открыто выражать свое мнение, «называя вещи своими именами».

Тихон подчеркнул, что в Кирке особенно поражает его готовность нести слово о Царствии Небесном, традиционных ценностях и консервативных принципах в места, где подобные идеи, казалось бы, чужды и не приветствуются.

«Что особенно восхищает в фигуре Чарли Кирка — это его готовность идти со словом о Царствии Небесном, о традиционных ценностях, о консервативных принципах в самые, казалось бы, неподходящие места…», — заявил он.

Митрополит сравнил его деятельность с проповедью в «племени людоедов», указывая на сложность работы с молодежной средой, в частности, со студентами, поколениями Z и Y.

По словам Тихона, Кирк в общении с молодежью проявлял уважение к их интеллекту, «уважал интеллект» собеседников, общался с ними «на равных, не опускаясь до клоунады», и «говорил то, во что верил». Митрополит добавил, что активиста, вероятнее всего за его «искреннюю страсть, принципиальность и убежденность», одновременно «полюбили и возненавидели».

Напомним, что Тихон возглавляет Крымскую митрополию с 2023 года, в то время как Financial Times называла его «духовником» президента Владимира Путина.

Чарли Кирк был убит 10 сентября во время выступления в университете штата Юта, ему был 31 год. У него остались жена и двое детей. Подозреваемый в убийстве, 22-летний Тайлер Робинсон, арестован. Похороны Кирка проходят сегодня, 21 сентября, в Аризоне, где ожидается присутствие тысяч людей.

Ранее сообщалось, что Трамп собирается лично проводить убитого соратника Кирка в последний путь.