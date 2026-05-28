Выявлена скрытая опасность нерегулярного приема пищи

Авторы научной работы, опубликованной в Journal of Affective Disorders (JAD), установили связь между нерегулярным питанием и повышенным риском развития депрессивных симптомов. Исследователи проанализировали данные 21 568 взрослых жителей Южной Кореи за период с 2014 по 2022 год.

Участников оценивали по нескольким параметрам: частота основных приемов пищи, разнообразие рациона, привычка пропускать завтрак, а также выраженность депрессивных проявлений. В результате, как сообщается в статье, у людей с самым нерегулярным режимом питания вероятность депрессивных симптомов оказалась выше на 55%. Особенно заметной, по словам ученых, эта связь была у тех, кто часто пропускал утренний прием пищи, поздно ужинал или имел скудный и однообразный рацион.

Исследователи предположили, что хаотичные приемы пищи способны нарушать суточные биоритмы организма, обмен веществ, уровень гормонов стресса, а также влиять на состав кишечной микробиоты. Все перечисленные факторы, пояснили авторы, потенциально связаны с настроением и эмоциональной устойчивостью человека.

Вместе с тем ученые подчеркнули, что их работа не доказывает причинно-следственную связь. Не исключено, что уже имеющиеся депрессивные симптомы сами по себе приводят к нарушению режима питания. Тем не менее регулярные приемы пищи и разнообразный рацион авторы исследования назвали потенциально важной частью профилактики психического неблагополучия.

