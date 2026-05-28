Названы реальные признаки прослушки телефонных звонков

Старший преподаватель кафедры инструментального и прикладного программного обеспечения РТУ МИРЭА Андрей Рыбников в беседе с « Газетой.Ru » развеял распространенное заблуждение о том, что прослушку на телефоне можно распознать по щелчкам, шумам или эхо во время разговора.

Эксперт пояснил, что это представление возникло еще в эпоху аналоговой телефонной связи, когда сигнал передавался по проводам в виде электрических колебаний, и любое дополнительное подключение могло влиять на звук. Современная мобильная связь, по его словам, устроена иначе: голос преобразуется в цифровые данные и передается через сеть базовых станций. Если доступ к разговору возникает на уровне инфраструктуры оператора, для пользователя соединение выглядит как обычный звонок без заметных акустических признаков.

Рыбников подчеркнул, что такой доступ не является произвольным — он возможен только при наличии соответствующих оснований и технических возможностей оператора. Для обычного пользователя, добавил он, подобные ситуации маловероятны. Кроме того, современные мобильные сети используют защиту передачи данных, поэтому перехват разговора напрямую через радиосигнал затруднен.

Посторонние шумы, задержка звука или эхо, как объяснил специалист, чаще связаны с качеством радиосигнала, перегрузкой сети, перемещением между зонами покрытия или слабым сигналом внутри зданий. Эхо и задержки могут также возникать из-за особенностей обработки звука в самом устройстве. Такие эффекты, резюмировал он, отражают состояние канала связи и сами по себе не указывают на перехват разговора.

Другой механизм, по словам Рыбникова, связан с вредоносным программным обеспечением на самом смартфоне. Если приложение с избыточными разрешениями получает доступ к микрофону, оно может записывать разговор и передавать аудиофайл на внешний сервер. В этом случае изменения проявляются не во время звонка, а в поведении устройства: появляются непонятные приложения, программы запрашивают доступ к микрофону без очевидной причины, возрастает фоновый трафик данных.

Для снижения риска эксперт посоветовал устанавливать приложения только из официальных магазинов, проверять запрашиваемые разрешения, удалять программы с неясным назначением и отключать доступ к микрофону там, где он не нужен для основной функции. Эти простые меры, заключил Рыбников, ограничивают возможность записи разговоров через устройство и уменьшают риск утечки аудиоданных третьим лицам.

