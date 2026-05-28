Выпуск легковушек в России вырос на 1,1% за четыре месяца

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) опубликовала данные о производстве автомобильной техники в России за первые четыре месяца 2026 года. Согласно отчету, выпуск легковых автомобилей за январь–апрель увеличился на 1,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 249 тысяч штук. Только за апрель, уточнили статистики, было произведено 68,4 тысячи легковушек, что на 2% больше, чем в апреле 2025 года.

В то же время производство грузовых автомобилей, по данным Росстата, сократилось. За четыре месяца 2026 года выпуск грузовиков снизился на 23,5% и составил 37,9 тысячи единиц. В апреле спад продолжился: к уровню апреля прошлого года производство уменьшилось на 4,8% — до 12,4 тысячи машин.

Сегмент автобусов также показал разнонаправленную динамику в зависимости от класса. Производство автобусов массой до 5 тонн за январь–апрель рухнуло на 51,9% — до 2,7 тысячи единиц. В апреле падение составило 40,3% (1,1 тысячи штук). Автобусов тяжелее 5 тонн за четыре месяца выпустили также 2,7 тысячи единиц, что на 13,2% меньше, чем годом ранее. Однако в апреле, отметили в ведомстве, производство в этом сегменте выросло на 4,5% в годовом выражении и достигло 891 единицы.

