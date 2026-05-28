В России начали оценивать автошколы по новым критериям

В России начали действовать новые правила оценки работы автошкол. Соответствующий приказ МВД РФ вступил в силу 28 мая 2026 года (материал есть у ТАСС ).

Согласно документу, эффективность организаций, обучающих будущих водителей, теперь будут анализировать по нескольким ключевым показателям. Основное внимание уделят тому, сколько выпускников смогли сдать теоретический и практический экзамены с первой попытки.

Кроме того, при оценке будут учитывать количество несданных экзаменов относительно общего числа испытаний, проведенных для выпускников конкретной автошколы.

Отдельным критерием станет статистика дорожно-транспортных происшествий с участием начинающих водителей. Речь идет об авариях с пострадавшими или погибшими, произошедших по вине выпускников автошкол в первые годы после получения прав. Показатель будут рассчитывать на тысячу начинающих автомобилистов.

Формировать перечень итоговых показателей планируется ежегодно — не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным периодом. Первые результаты оценки качества обучения автошкол намерены представить по итогам 2027 года.

Новая система, как ожидается, позволит повысить прозрачность работы учебных организаций и усилить контроль за подготовкой будущих водителей.

Ранее сообщалось, что ярко-красный тук-тук из Азии заметили на парковке в Балашихе.