«Мне подарили iPhone, и я сказала спасибо»: Волочкова ответила на скандал с «АйфонБерри»

Балерина Волочкова: мне подарили iPhone, а к работе «АйфонБерри» я не отношусь

Общество

Балерина Анастасия Волочкова заявила «Абзацу», что не связана с работой и рекламой интернет-магазина «АйфонБерри». По ее словам, телефон ей подарили, и она поблагодарила людей, а к деятельности продавца никакого отношения не имеет. Ранее сообщалось, что Волочкова появилась в рекламе мошеннического интернет-магазина вместе с другими звездами.

Как пишут СМИ, от деятельности продавца пострадали люди: россиян обманули на сумму более ₽10 млн. Волочкова подчеркнула, что получила iPhone в подарок и не участвовала в работе магазина. Она отметила, что просто сказала спасибо за презент, а больше к этой истории не относится. Напомним, в рекламе «АйфонБерри» также фигурировали певица Лариса Долина и певец Прохор Шаляпин. Директор Долиной Сергей Пудовкин ранее заявил, что ролики с певицей созданы нейросетями, и представители артистки подали иск о защите чести и достоинства. Клиенты магазина теряли деньги, внося полную предоплату за технику, а заказы не приходили. Жертвами стали около 200 человек.

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