Российские инженеры DataVision научили дроны летать без стабильного спутника

Известия: дрон заставили летать российские инженеры без стабильной связи

Общество

Российская компания DataVision разработала программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий передачу видеопотока и команд управления беспилотниками и робототехникой в условиях нестабильного спутникового соединения. О разработке сообщили «Известия». Модуль весом около 50 граммов монтируется непосредственно на борт устройства и сжимает данные с учетом пропускной способности сети. За счет первичной обработки видеопотока нейросетью на самом аппарате система сохраняет управляемость дроном даже при критически низкой скорости связи от 25 до 70 кбит/с на расстояниях в тысячи километров. Об этом сообщают Известия.

Технические характеристики и принцип работы комплекса

  • Разработчик: российская компания DataVision (руководитель проекта — Александр Артюхов).
  • Массогабаритные параметры: вес программно-аппаратного комплекса (ПАК) составляет около 50 граммов.
  • Принцип действия:
    • Адаптация объема передаваемых данных под фактическую пропускную способность канала вместо физического усиления радиосигнала;
    • Отбор и сжатие видеокадров в автоматическом режиме;
    • Бортовая обработка информации нейросетью (распознавание объектов и ключевых событий без отправки полного видеопотока оператору).
  • Результаты испытаний: стабильная передача видео и дистанционное управление на расстоянии в тысячи километров при скорости соединения 25–70 кбит/с.
  • Снижение зависимости: уменьшение потребности в специализированных спутниковых каналах связи (Starlink, Iridium).

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