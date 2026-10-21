Российские инженеры DataVision научили дроны летать без стабильного спутника

Российская компания DataVision разработала программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий передачу видеопотока и команд управления беспилотниками и робототехникой в условиях нестабильного спутникового соединения. О разработке сообщили «Известия». Модуль весом около 50 граммов монтируется непосредственно на борт устройства и сжимает данные с учетом пропускной способности сети. За счет первичной обработки видеопотока нейросетью на самом аппарате система сохраняет управляемость дроном даже при критически низкой скорости связи от 25 до 70 кбит/с на расстояниях в тысячи километров. Об этом сообщают Известия.