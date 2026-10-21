Российские инженеры DataVision научили дроны летать без стабильного спутника
Известия: дрон заставили летать российские инженеры без стабильной связи
Российская компания DataVision разработала программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий передачу видеопотока и команд управления беспилотниками и робототехникой в условиях нестабильного спутникового соединения. О разработке сообщили «Известия». Модуль весом около 50 граммов монтируется непосредственно на борт устройства и сжимает данные с учетом пропускной способности сети. За счет первичной обработки видеопотока нейросетью на самом аппарате система сохраняет управляемость дроном даже при критически низкой скорости связи от 25 до 70 кбит/с на расстояниях в тысячи километров. Об этом сообщают Известия.
Технические характеристики и принцип работы комплекса
- Разработчик: российская компания DataVision (руководитель проекта — Александр Артюхов).
- Массогабаритные параметры: вес программно-аппаратного комплекса (ПАК) составляет около 50 граммов.
- Принцип действия:
- Адаптация объема передаваемых данных под фактическую пропускную способность канала вместо физического усиления радиосигнала;
- Отбор и сжатие видеокадров в автоматическом режиме;
- Бортовая обработка информации нейросетью (распознавание объектов и ключевых событий без отправки полного видеопотока оператору).
- Результаты испытаний: стабильная передача видео и дистанционное управление на расстоянии в тысячи километров при скорости соединения 25–70 кбит/с.
- Снижение зависимости: уменьшение потребности в специализированных спутниковых каналах связи (Starlink, Iridium).