Анна Семенович в соцсетях призналась, что эксперимент с жизнью за городом оказался для нее неудачным. В беседе с поклонниками певица рассказала, что прожила в съемном загородном особняке почти год, но так и не смогла адаптироваться к новому ритму жизни.

«Мы больше не приезжаем в загородный дом, потому что мы его снимали. Я прожила там почти год, но мне загородная жизнь пока не заходит: далеко ездить, мне скучно», — объяснила артистка.

Ключевой причиной отказа от жизни на природе стал страх одиночества. Семенович отметила, что ее супруг часто уезжает в длительные командировки, оставляя ее одну в большом доме.

«Муж часто улетает в командировки — по две недели, по десять дней. Я одна в доме, и мне немножко страшно. Надо заводить большую собаку, а ее иногда не с кем оставить», — поделилась она деталями быта.

В итоге Анна приняла решение вернуться в свою квартиру в центре города, где чувствует себя комфортнее и безопаснее.