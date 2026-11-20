Автомобилисты вправе отказаться от оплаты дополнительных ремонтных работ, если сервис выполнил их без предварительного согласования. Даже обнаружение скрытой неисправности не дает мастерской права самостоятельно увеличивать стоимость обслуживания. Об этом « Газете.Ru » рассказал директор ПЭК Кирилл Евсеев.

Эксперт предупредил, что некачественный ремонт автомобиля может привести к убыткам в сотни тысяч рублей. Чтобы снизить риски, выбирать мастерскую следует не только по стоимости услуг, но и по репутации. Особое внимание стоит уделять отзывам на независимых площадках: появление десятков восторженных комментариев за короткое время может указывать на искусственное повышение рейтинга.

Перед передачей автомобиля необходимо подробно описать неисправность и обстоятельства ее появления. Мастер-приемщик должен уточнить, когда возникает проблема и при каких условиях она проявляется. Это позволит точнее определить объем диагностики и необходимых работ.

При оформлении автомобиля сервис должен составить приемо-сдаточный акт. В документе фиксируются комплектация машины, видимые повреждения кузова и другие дефекты. Евсеев подчеркнул, что после подписания такого акта доказать появление ранее указанных повреждений во время ремонта будет крайне сложно.

Стоимость базовой диагностики следует согласовать до ее проведения. Предложение определить цену только после выполнения процедуры эксперт назвал тревожным сигналом. Также необходимо заранее уточнить, какие запчасти будут использоваться: оригинальные детали или более дешевые аналоги, качество которых зависит от производителя.

Если во время ремонта обнаружилась дополнительная неисправность, сотрудники мастерской должны связаться с владельцем и получить его согласие на новые работы и их стоимость. Без такого согласования включать дополнительные услуги в итоговый счет нельзя. По словам Евсеева, клиент вправе отказаться от оплаты несогласованных позиций.

После завершения ремонта автомобилисту необходимо получить заказ-наряд с перечнем выполненных работ, использованных деталей, их стоимости и гарантийных обязательств. Даже если сервис не установил гарантийный срок, потребитель при предусмотренных законом условиях может предъявлять требования по обнаруженным недостаткам в течение двух лет.

Перед окончательным приемом автомобиля специалист посоветовал проверить, устранена ли первоначальная неисправность, осмотреть кузов и салон, а также совершить контрольную поездку. Это позволит обнаружить возможные проблемы до того, как машина покинет территорию мастерской.