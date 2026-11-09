«Смысл есть»: врач объяснила, почему не поздно делать прививку от гриппа в декабре

Врач Семейкина: прививка от гриппа в декабре защитит в январе-феврале

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Илья Попов]

Вакцинация против гриппа в декабре способна позволит обеспечить защиту в наиболее активный период эпидемического сезона. Об этом РИА Новости сообщила заведующая отделом эпидемиологии «Центра гигиены и эпидемиологии» в Приморском крае Любовь Семейкина.

«Да, смысл есть, и прививаться стоит. Эпидемия гриппа редко начинается строго 1 декабря и идет ровно по графику. Часто пик заболеваемости смещается на конец декабря — начало января. Вакцинация в декабре обеспечит защиту на оставшуюся, самую активную часть сезона», — отметила специалист.

По словам Семейкиной, сезонный подъем заболеваемости гриппом в России обычно стартует в декабре, достигает максимума в январе–феврале и может сохраняться до марта.

Ранее сообщалось о том, что в Подмосковье более 55 тыс. человек сделали прививки от гриппа в мобильных пунктах.

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