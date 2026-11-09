«Смысл есть»: врач объяснила, почему не поздно делать прививку от гриппа в декабре

Вакцинация против гриппа в декабре способна позволит обеспечить защиту в наиболее активный период эпидемического сезона. Об этом РИА Новости сообщила заведующая отделом эпидемиологии «Центра гигиены и эпидемиологии» в Приморском крае Любовь Семейкина.

«Да, смысл есть, и прививаться стоит. Эпидемия гриппа редко начинается строго 1 декабря и идет ровно по графику. Часто пик заболеваемости смещается на конец декабря — начало января. Вакцинация в декабре обеспечит защиту на оставшуюся, самую активную часть сезона», — отметила специалист.

По словам Семейкиной, сезонный подъем заболеваемости гриппом в России обычно стартует в декабре, достигает максимума в январе–феврале и может сохраняться до марта.

Ранее сообщалось о том, что в Подмосковье более 55 тыс. человек сделали прививки от гриппа в мобильных пунктах.