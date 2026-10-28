«Монстры, сарказм и хаотичный монтаж»: психолог назвал мультфильмы, которые вредят детям

Мультфильмы со сценами жестокости, насилия, унижения и насмешек, а также с ранней сексуализацией персонажей не стоит показывать детям. Об этом « Абзацу » предупредил психолог-педагог Антон Коровин.

По его словам, такой контент способен серьезно вредить эмоциональной регуляции ребенка. Ключевым принципом для сохранения здоровой психики специалист назвал понимание причинно-следственной связи: дети должны осознавать, что зло будет наказано, а конфликт можно решить без силы и обмана. Поэтому разрешенными могут быть именно те мультфильмы, которые учат правильным и добрым поступкам.

Коровин предостерег: с детьми не стоит смотреть сцены, где агрессия подается как способ решения конфликтов, а также пугающий визуальный ряд — монстров и искаженные лица. Не должно быть резких звуков без возрастной адаптации. Он также не рекомендовал сцены с унижением, черным юмором, сарказмом и жесткими гендерными стереотипами; кадры, обесценивающие взрослых и семейные ценности, психолог назвал категорически противопоказанными.

Напряжение у детей создают и мультфильмы с хаотичным монтажом: обилие вспышек и резкие переключения вызывают тревогу. Если у ленты нет эмоциональной развязки, ребенок остается в напряжении, а слишком длинный мультик истощает центральную нервную систему и может привести к капризам и проблемам со сном. Самым важным Коровин считает совместный просмотр и обсуждение — по его словам, это работает лучше любых запретов.