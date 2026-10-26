«Высокий» сезон заразы: туристам напомнили, как уберечься от вирусных лихорадок в Азии

Aif.ru: комары — переносчики инфкций в Азии чаще кусают днем и ранним утром

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Илья Попов]

Роспотребнадзор зафиксировал случай заражения лихорадкой Зика у российской туристки, вернувшейся после двухнедельного отдыха на Бали, и напомнил об опасности укусов насекомых в жарких странах. Рекомендации публикует aif.ru.

С наступлением ноября на популярных курортах Азии — в Таиланде, Вьетнаме и Индии — стартует высокий туристический сезон. Потоки путешественников устремляются и на индонезийский Бали, где, несмотря на период дождей, сохраняется жара, а тропические ливни быстро сменяются солнцем. Однако влажный климат превращает экзотические острова в идеальную среду для комаров рода Aedes, переносы которых вызывают тяжелейшие вирусные инфекции.

Одним из таких завозных заболеваний и стала лихорадка Зика. Болезнь начинается с высокой температуры, сильного озноба, ломоты в мышцах, суставах, головной боли и характерной мелкой сыпи по всему телу. Главная скрытая угроза инфекции заключается в риске развития аутоиммунных осложнений, в частности, синдрома Гийена — Барре. При этом синдроме развиваются прогрессирующие параличи: онемение и слабость стартуют с ног и стремительно поднимаются к торсу и рукам. Без экстренной терапии (наиболее эффективен плазмаферез) пациент рискует остаться инвалидом или погибнуть от отказа дыхательной мускулатуры. Несколько подобных тяжелых случаев у вернувшихся из отпуска россиян врачи уже зарегистрировали. Кроме того, вирус катастрофически опасен для беременных.

Врачи подчеркивают, что насекомые-переносчики (они также распространяют лихорадки Денге и Чикунгунья) наиболее активны в дневное время и на рассвете. Хотя администрация хороших отелей регулярно обрабатывает территорию, на экскурсиях и за пределами резортов туристы остаются беззащитными. Врачи настоятельно рекомендуют не пренебрегать базовой профилактикой: постоянно использовать репелленты, надевать закрытую одежду с длинным рукавом и следить за наличием москитных сеток в номерах.

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