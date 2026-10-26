Барсуки и кабаны в одном кадре: заповедник в Серпухове показал будни «коммуналки»

Общество

Фото: [istockphoto.com/JMrocek]

В Приокско-Террасном заповеднике под Серпуховом камеры видеонаблюдения засняли оживленную жизнь обитателей «барсучьего городка». Над головой у барсуков, словно беспокойные соседи по коммуналке, устроили беготню маленькие кабаны — их семейство регулярно попадает в кадр, узнал REGIONS.

Шесть юных поросят старательно бороздят поляну, погружая чуткие пятачки в опавшую листву: для них это не просто забава, а серьезный поиск съестного. Нос у кабанов — поистине универсальный инструмент, помогающий находить лакомства под слоем листвы.

У барсуков график тоже плотный. Этой осенью в «городке» живет трое зверей — их удалось пересчитать, когда после ночной работы они дружно уселись у входа в нору почесаться. До наступления холодов у семейства много дел: каждую ночь нужно обследовать территорию вокруг норы, активно питаться и набирать вес. Именно эти хлопоты — залог того, что звери благополучно переживут зиму.

Видео в соцсетях делятся сотрудники отдела экологического просвещения заповедника. Камеры позволяют наблюдать за повадками диких животных, не нарушая их естественного ритма жизни.

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Серпухов

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