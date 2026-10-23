Жесткие санкции: за езду без прав в России существенно увеличат штрафы

В Государственной думе поддержали законопроект МВД, направленный на существенное увеличение денежных штрафов для граждан, управляющих автомобилем без водительского удостоверения. Как сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев, необходимость ужесточения санкций вызвана ростом числа дорожно-транспортных происшествий, совершаемых нарушителями без прав. Ранее инициативу одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Об этом сообщает ТАСС.