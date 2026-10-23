Жесткие санкции: за езду без прав в России существенно увеличат штрафы
ТАСС: поднять штрафы для не имеющих прав водителей предложили в МВД
В Государственной думе поддержали законопроект МВД, направленный на существенное увеличение денежных штрафов для граждан, управляющих автомобилем без водительского удостоверения. Как сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев, необходимость ужесточения санкций вызвана ростом числа дорожно-транспортных происшествий, совершаемых нарушителями без прав. Ранее инициативу одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Об этом сообщает ТАСС.
Контекст ужесточения наказаний и статистика нарушений
- Законодательная инициатива:
- Законопроект подготовлен МВД РФ и одобрен Правительственной комиссией по законопроектной деятельности;
- Цель изменений: кратное увеличение штрафных санкций для создания превентивного барьера перед нарушителями.
- Статистика судебных решений по смежным статьям (данные за 2025 год):
- Повторное управление автомобилем в нетрезвом виде: осуждено 34,4 тыс. водителей (снижение на 16% по сравнению с 41,1 тыс. в предшествующем году);
- Основная возрастная группа нарушителей: 36–40 лет (7 345 человек) и 31–35 лет (6 815 человек);
- Уровень образования осужденных: среднее общее (9 944 человека) и среднее профессиональное (15,4 тыс. человек).