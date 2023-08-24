Мосгорсуд смягчил приговоры фигурантам по делу о вымогательстве у Тины Канделаки

Московский городской суд на один год уменьшил срок наказания осужденным по делу о вымогательстве у Тины Канделаки и ее супруга Василия Бровко, директора по особым поручениям «Ростеха».

Теперь бывшие админы Telegram-каналов Алексей Слободенюк, Евгений Москвин и Владислав Малушенко будут отбывать в колонии строгого режима не восемь, а семь лет.

Также суд отменил дополнительные наказания в виде штрафов и ареста имущества осужденных.

Ранее Хамовнический суд Москвы признал их виновными в вымогательстве 470 тысяч рублей у Бровко и Канделаки за удаление ранее размещенной в соцсетях порочащей информации.