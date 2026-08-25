Валерий Селезнев: ЛДПР предлагает отменить понижающий коэффициент для военных пенсий

«Военная пенсия за выслугу лет сначала рассчитывается как определенная доля пенсионного денежного довольствия, а затем применяется дополнительный понижающий коэффициент. ЛДПР предлагает убрать именно это дополнительное понижение. Речь не о пенсии в размере всей прежней зарплаты, а об отмене понижения расчетной базы. Мы за гарантированный федеральный минимум, который не должен зависеть от ведомства и места проживания человека. Военный пенсионер из Подмосковья должен получать те же гарантии, что и его сослуживец в любом другом регионе», — заявил Селезнев.

В партии предложили довести учитываемое при расчете военной пенсии денежное довольствие до 100% к 1 января 2028 года, вернуть полноценную индексацию и ввести пропорциональную фиксированную выплату ко второй страховой пенсии.

В Подмосковье проживают десятки тысяч бывших военнослужащих и пенсионеров силовых ведомств. Многие из них, уволившись со службы, работают на гражданке, но их вторая страховая пенсия назначается без фиксированной выплаты. В 2026 году это ₽9,6 тыс., которые человек недополучает каждый месяц.