В организации «Московское долголетие» проведут расследование, чтобы установить причины включения в программу композиции, исполненной украинской певицей Верой Брежневой, как поведали представители пресс-службы в беседе с изданием «Абзац».

В одном из центральных районов столицы, на Страстном бульваре, накануне можно было увидеть, как участники программы «Московское долголетие», люди преклонного возраста, с радостью танцевали под песню, исполненную украинской певицей. Видео было прислано подписчиками одного из изданий.

Вероятно, устроители мероприятия упустили из виду, что в прошлом эта блондинка с удовольствием выступала на антироссийских мероприятиях, организованных Вайкуле, и активно поддерживала Вооруженные силы Украины, в том числе финансово.

Представители проекта «Московское долголетие» сообщили, что у них есть перечень музыкальных произведений, которые используются в рамках проекта. Однако каким образом в этот список попала композиция « заукраинки Брежневой», еще предстоит установить, уточнили в организации.

Вера Брежнева, как стоит напомнить, после начала Россией специальной военной операции отказалась от российского гражданства и бежала из РФ. Все деньги, которые она получает за свои выступления, она направляет на поддержку Вооруженных сил Украины.

Не стоит забывать и о ее крайне нелицеприятных высказываниях о России, а также о том, как она внезапно «забыла» русский язык.