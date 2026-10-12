«Москвич» вышел в онлайн: новые кроссоверы M70 и M90 появились онлайн

Российский бренд «Москвич» и онлайн-сервис Т-Авто расширили сотрудничество. Кроссоверы M70 и M90 добавили в каталог сервиса, теперь их можно приобрести через приложение Т-Банка с доставкой на дом. Об этом сообщила пресс-служба марки.

«Москвич» M70 предложили с двумя вариантами двигателя

Пятиместный кроссовер M70 доступен в двух вариантах оснащения. В комплектации «Драйв» установлен турбированный двигатель мощностью 150 л. с., работающий в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями.

Версия «Ультра» получила двигатель мощностью 200 л. с. и 9-ступенчатую автоматическую трансмиссию.

«Москвич» M90 получил полный привод

Семиместный кроссовер M90 оснащается двухлитровым турбированным двигателем мощностью 200 л. с. и 9-ступенчатой автоматической коробкой передач. Модель также имеет полный привод.

Обе модели доступны для заказа через Т-Авто в приложении Т-Банка. Сервис позволяет оформить покупку онлайн и заказать доставку автомобиля на дом.