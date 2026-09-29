Москвичей предупредили о зимней аномалии

Ведущий специалист «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что начало зимы в Москве может оказаться теплее климатической нормы. По ее словам, ноябрь и декабрь прогнозируются с положительной аномальной температурой воздуха. Об этом синоптик рассказала в беседе с aif.ru .

Позднякова подчеркнула, что этот прогноз является предварительным, и данные могут измениться. Официального прогноза пока не существует, а успешность даже официальных долгосрочных прогнозов составляет около 65-70%. Поэтому жителям столицы не стоит воспринимать эту информацию как окончательную.

Тем не менее, если тенденция подтвердится, москвичей ждет нетипично теплый старт зимы. Синоптик не уточнила, насколько именно температура превысит норму и как долго продержится аномалия. Окончательные выводы можно будет сделать ближе к концу осени, когда появятся более точные данные.

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