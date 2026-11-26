Русская православная церковь не запрещает вспоминать умерших родственников в годовщину их рождения, но советует отказаться от привычного праздничного формата. Священнослужители подчеркивают, что главным проявлением любви к ушедшему остается молитва, а не застолье. Верующим рекомендуют сходить в храм, подать записку об упокоении или помолиться дома, а при желании съездить на кладбище.

В христианской традиции особое значение придают дате кончины, которую символически называют рождением для вечной жизни. При этом годовщина рождения тоже может быть поводом для поминовения, запрета на посещение храма, кладбища или семейные встречи в память о покойном нет.

Иерей Стефан Домусчи рассказал журналу «Фома», что близкие обычно заказывают панихиду и молятся. По его словам, духовный смысл собрания важнее бытовых ритуалов, а поминальные застолья часто теряют первоначальное значение: люди начинают пить и веселиться, забывая о том, ради кого пришли. Протоиерей Андрей Ефанов подтвердил, что ездить на кладбище можно, а при желании пригласить священника для литии или панихиды. Дома советуют читать молитвы об упокоении, в том числе псалмы, особенно в первые 40 дней после смерти, но и позже ограничений нет.