17 ноября московская гостиница Украина стала площадкой для обсуждения Московских принципов, определяющих статус, направления работы и формат международного взаимодействия национальных правозащитных институтов. В числе фундаментальных положений нового документа заявлены достоинство человека, цивилизационное многообразие, приверженность традиционным ценностям, правовой характер защиты прав, недопустимость двойных стандартов, а также суверенное равенство государств и невмешательство в их внутренние дела. Об этом пишут Ведомости .

По данным организаторов форума омбудсменов, мероприятие объединило делегатов более чем из 70 государств. Среди участников присутствовали представители стран Африки, мусульманских государств Ближнего Востока, буддийских Шри-Ланки и Непала, стран-членов Евразийского экономического союза, а также Сербии.

Атмосфера конференции и культурная программа

Открытие конференции сопровождалось насыщенной культурной программой. В холле гостиницы гостей встречали девушки в русских народных костюмах, исполнявшие традиционные танцы. Наиболее живой отклик выступление вызвало у делегатов из африканских стран, которые активно снимали происходящее на камеры смартфонов.

Непосредственно перед началом пленарной части в зале выступил детский хор из 20 юных вокалистов в белых рубашках и красных бабочках, визуально напоминавших пионеров. После объявления о рассадке гостей и выходе спикеров на сцену хор полностью исполнил государственный гимн России — многие присутствующие в зале подпевали детям или слушали мелодию, приложив руку к сердцу.