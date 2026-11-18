Форум омбудсменов в Москве: делегаты из 70 стран обсудили защиту традиционных ценностей
Ведомости: делегаты из 70 стран обсудили защиту традиционных ценностей в Москве
17 ноября московская гостиница Украина стала площадкой для обсуждения Московских принципов, определяющих статус, направления работы и формат международного взаимодействия национальных правозащитных институтов. В числе фундаментальных положений нового документа заявлены достоинство человека, цивилизационное многообразие, приверженность традиционным ценностям, правовой характер защиты прав, недопустимость двойных стандартов, а также суверенное равенство государств и невмешательство в их внутренние дела. Об этом пишут Ведомости.
По данным организаторов форума омбудсменов, мероприятие объединило делегатов более чем из 70 государств. Среди участников присутствовали представители стран Африки, мусульманских государств Ближнего Востока, буддийских Шри-Ланки и Непала, стран-членов Евразийского экономического союза, а также Сербии.
Атмосфера конференции и культурная программа
Открытие конференции сопровождалось насыщенной культурной программой. В холле гостиницы гостей встречали девушки в русских народных костюмах, исполнявшие традиционные танцы. Наиболее живой отклик выступление вызвало у делегатов из африканских стран, которые активно снимали происходящее на камеры смартфонов.
Непосредственно перед началом пленарной части в зале выступил детский хор из 20 юных вокалистов в белых рубашках и красных бабочках, визуально напоминавших пионеров. После объявления о рассадке гостей и выходе спикеров на сцену хор полностью исполнил государственный гимн России — многие присутствующие в зале подпевали детям или слушали мелодию, приложив руку к сердцу.