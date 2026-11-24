Уже к среде в Москве и Подмосковье сформируется устойчивый снежный покров высотой до шести и более сантиметров. Об этом предупредил в интервью радио Sputnik ведущий специалист метеоцентра «Фобос» Михаил Леус.

По данным базовой метеорологической станции Москвы ВДНХ, в городе уже сформировался снежный покров высотой менее одного сантиметра, однако в ближайшие дни он существенно увеличится. К вечеру вторника его высота достигнет 3,8 см, а в середине дня среды составит 6,11 см. Учитывая относительно холодные прогнозы на финал ноября и начало декабря, это уже будет постоянный снежный покров, с которым регион попрощается только весной следующего года.

Вторник станет первым днем метеорологической зимы. Среднесуточная температура опустится ниже нуля градусов. Это произойдет практически на дюжину дней позднее средней многолетней даты начала метеорологической зимы, которая в XXI веке приходится на 13 ноября.

Причиной перемены погоды стал активный балканский циклон, который в середине дня во вторник выйдет на юго-восток Центрального федерального округа. В столице будет облачно, к вечеру снегопады начнут усиливаться, а температура воздуха будет близиться к нулю, из-за чего возможна гололедица. В ночь на среду снегопад достигнет пика: ожидаются временами сильный снег и метель. К утру похолодает до минус 1–3 градусов, а днем термометры покажут от нуля до минус двух градусов. За вторник и среду в Москве может выпасть до 15 мм осадков, а на юге и востоке Подмосковья — до 22 мм, что составляет от четверти до трети от месячной нормы ноября.

Ранее синоптик Позднякова заявила, что мощный снегопад принесет в Москву до 40% от месячной нормы осадков.