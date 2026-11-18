Житель Москвы по имени Василий , работающий юристом и увлекающийся шахматами, стал обладателем суперприза в размере 29 494 028₽ в государственной лотерее «Накопительная 8». Как сообщили агентству РИА Новости в пресс-службе Национальной лотереи, крупная удача улыбнулась мужчине вскоре после того, как он прочитал классический роман Федора Достоевского Игрок.

Несмотря на символичное литературное совпадение, при заполнении лотерейного билета москвич не стал искать скрытые знаки, использовать памятные даты или полагаться на какие-либо приметы. Выигрышную комбинацию чисел победитель сформировал полностью случайным образом.

Планы победителя по распоряжению деньгами

Новый миллионер признался, что не собирается кардинально менять свой привычный уклад жизни и совершать импульсивные крупные покупки. По словам мужчины, все базовые потребности его семьи давно закрыты: у него уже есть собственная квартира и автомобиль, а взрослый ребенок получает образование в аспирантуре.

В связи с этим основную часть полученного приза юрист планирует сохранить в качестве финансового резерва, чтобы в дальнейшем расходовать средства постепенно и максимально обдуманно.