Облачно, небольшие осадки, преимущественно в виде снега — такая погода ожидает жителей Москвы в понедельник, 23 ноября. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Температура воздуха в Москве днем будет колебаться от нуля до +2 градусов, а ночью столбики термометров опустятся до –2.

В Московской области днем будет от –1 до +4 градусов, а ночью температура может упасть до –3.

Ожидается южный ветер со скоростью 4–9 м/с.

Атмосферное давление будет составлять 738–740 мм рт. ст.

Ранее сообщалось, что спрос на кукурузные чипсы осенью вырос на 50%.