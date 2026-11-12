Микрочастицы из 1918-го: под Саратовом нашли следы метеоритного дождя

Спустя сто лет после падения метеорита Саратов ученые все-таки отыскали его следы: в почве Саратовской области нашли микроскопические обломки, которые, вероятно, остались от знаменитого метеоритного дождя 1918 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МГУ.

В работе участвовали специалисты Музея землеведения и геологического факультета МГУ вместе с коллегами из институтов РАН. Они взяли пробы почвы вдоль траектории полета, выделили магнитные частицы и рассмотрели их под электронным микроскопом. Большинство шариков оказались техногенными, но среди них попались обломки с оливином, никелем и хромом — по составу они сопоставимы с метеоритом Саратов.

Материал для анализа собирали несколько лет назад в ходе экспедиции «Флотилия плавучих университетов» — у сел Екатериновка, Белая Гора и Донгуз. Всего исследовали пять проб.

Метеорит Саратов упал в 1918 году на севере правобережья Саратовского Поволжья и считается одним из крупнейших метеоритных дождей в мире. Крупные обломки давно собраны и хранятся в музеях, включая Музей землеведения МГУ. А вот мельчайшие осколки остались в земле: за век вещество выветрилось и смешалось с почвой, где хватает магнитных частиц земного происхождения — под микроскопом их почти не отличить от космических.

Результаты опубликованы в журнале «Записки Горного института».

Ранее стало известно, что житель Горно-Алтайска 20 лет подпирал колесо своей машины первым в истории региона метеоритом, считая его обычным камнем.