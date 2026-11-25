Краснодарский край занял первое место среди субъектов РФ по величине разрыва между увеличением заработных плат и изменением стоимости жилья на первичном рынке, об этом сообщает агентство KrasnodarMedia со ссылкой на ТАСС и расчеты аналитиков компании «Движение.ру» .

Согласно исследованию по 30 регионам с развитым рынком новостроек, в 23 субъектах годовой рост доходов граждан опередил динамику стоимости квадратного метра. Наиболее заметная разница зафиксирована в следующих регионах:

Краснодарский край: цены на новостройки снизились на 12,6% , тогда как зарплаты увеличились на 18% ;

Татарстан: стоимость квадратного метра упала на 9,1% при росте доходов на 18,1% ;

Хабаровский край: зарплаты выросли на 19,8% , а жилье подорожало на 8,9% ;

Ростовская область: доходы прибавили 12%, тогда как недвижимость выросла в цене лишь на 1,3%.

Средние цифры по России и регионы с обратным трендом

В среднем по стране за год зарплаты увеличились на 10,8%, а новостройки подорожали на 1,7%. Главный аналитик «Движения.ру» Ян Гравшин связал такую динамику со стагнацией цен на первичном рынке на фоне роста доходов — за последний год стоимость квадратного метра почти не менялась при официальной инфляции около 1,7%. Вместе с тем эксперты подчеркнули, что сам по себе опережающий рост зарплат не делает жилье автоматически доступнее, поскольку ключевым фактором остаются условия ипотечных программ.

Обратная картина сложилась в семи регионах, где цены на жилье росли быстрее зарплат. В Москве новостройки подорожали на 15,8% при росте доходов на 8,9%, в Санкт-Петербурге — на 11,6% против 9,6%. Более чем на 10% стоимость квадратного метра также увеличилась в Ленинградской, Челябинской и Самарской областях, Ставропольском крае и Чувашии.